صفقة مجانية .. برشلونة يُعلن التعاقد مع مدافع تشيلسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، ضم المدافع ماركو ألونسو، قادماً من صفوف فريق تشيلسي في صفقة إنتقال حر.

وكشف برشلونة في بيان رسمي عن توقيع اللاعب ألونسو لمدة عام واحد في صفقة مجانية مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو.

ويعد اللاعب الإسباني ماركو ألونسو هو الصفقة السابعة في ميركاتو فريق برشلونة، حيث سبق وأن تعاقد البلوجرانا مع كلا من روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جوليس كوندى، فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن وهيكتور بيليرين.

أرقام ألونسو

شارك ألونسو مع فريق تشيلسي في جميع المسابقات في 212 مباراة، حيث نجح في تسجيل 29 هدف وصناعة 23 أخرين.