عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مجانية .. برشلونة يُعلن التعاقد مع مدافع تشيلسي

صدى البلد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، ضم المدافع ماركو ألونسو، قادماً من صفوف فريق تشيلسي في صفقة إنتقال حر.

وكشف برشلونة في بيان رسمي عن توقيع اللاعب ألونسو لمدة عام واحد في صفقة مجانية مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو.

ويعد اللاعب الإسباني ماركو ألونسو هو الصفقة السابعة في ميركاتو فريق برشلونة، حيث سبق وأن تعاقد البلوجرانا مع كلا من روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جوليس كوندى، فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن وهيكتور بيليرين.

أرقام ألونسو

شارك ألونسو مع فريق تشيلسي في جميع المسابقات في 212 مباراة، حيث نجح في تسجيل 29 هدف وصناعة 23 أخرين.

ألونسو برشلونة تشيلسي ماركو ألونسو أرقام ألونسو ليفاندوفسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

ترشيحاتنا

قالها بالنَص.. عبير صبري تكشف عن آخر مكالمة مع علي عبد الخالق

سامسونج تسخر من هواتف iPhone 14 بهذه الطريقة .. فيديو

عائلية وشبابية .. أسعار شيفروليه كروز في سوق المستعمل

35 سنة تهريب.. قصة أشهر تاجر آثار ألماني في العصر الحديث

إضراب الطيارين .. لوفتهانزا الألمانية تلغي 800 رحلة جوية في فرانكفورت وميونيخ

بعد كورونا وجدري القرود .. تقنية جديدة لـ التنبؤ بتفشي الأمراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

بعد أزمة بناتها.. أول ظهور لزوجة شريف منير| شاهد

فيديو

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ