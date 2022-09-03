التقديم يبدأ اليوم.. تعرف على شروط الالتحاق بجامعة الإسكندرية الأهلية

تبدأ جامعة الإسكندرية الأهلية، تلقى أوراق الطلاب المقبولين بكليات الجامعة اليوم السبت، بمقر كلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية.

وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الإسكندرية الأهلية

: 1- بطاقة الترشيح. 2- أصل شهادة المؤهل الدراسي. 3- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها. 4- نموذج (2جند) للطلاب الذكور فقط مرفق به صورة الرقم القومي. 5- عدد (8صور) شخصية مدون عليها اسم الطالب. 6- صورة الرقم القومي. 7- يتم ملء الاستمارات المرفقة ويتم تقديمها مع الأوراق المطلوبة.

كما طالبت جامعة الإسكندرية الأهلية الطلاب المقبولين بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه لصالح جامعة الإسكندرية الأهلية عن طريق منافذ التحصيل الإلكترونية أو من خلال منافذ التحصيل بمبني كلية الدراسات الاقتصادية الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة ( بالفيزا) ويتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المقدمة علي أن يتم استكمال باقي المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 10/9/2022 وحتي 25/09/2022.

ونوهت إلى أنه لا يعتبر الطالب مقيدا بالكلية إلا إذا قام باستيفاء الإجراءات التالية، ملء طلب الالتحاق، إيصال سداد المصروفات الدراسية المقررة، تحديد المعاملة التجنيدية للطلاب الذكور.

كما طالبت الطلاب الالتزام بمواعيد الأيام المخصصة للكليات بجامعة الإسكندرية الأهلية وهي كالآتي: -السبت 3/9/2022 والأحد 4/9/2022 كلية الطب، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات -الإثنين 5/9/2022 والثلاثاء 6/9/2022 كلية طب الاسنان، وكلية الصيدلة -الأربعاء 7/9/2022 والخميس 8/9/2022 كلية الهندسة، وكلية العلوم