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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة من الله.. كاظم الساهر يكشف السبب وراء حبه كورونا

كاظم الساهر
كاظم الساهر

أكد المطرب كاظم الساهر حبه الشديد لفترة كورونا بسبب الماسك الذي كان يرتديه معظم الناس لعدم انتشار المرض.

وأكد كاظم الساهر أن كورونا هبة من الله، حيث جعلته يخرج من منزله إلى الأسواق الشعبية وهو متخفي بالماسك والكاب والنظارة الشمس، مما يصعب على الجمهور معرفة هويته، وكانت هذه اللحظات أسعد لحظات حياته على حد وصفه.

كاظم الساهر يكشف سبب حبه لكورونا 


 


وتابع الساهر أنه استغل فترة الكورونا وعدم معرفة الجمهور لهويته بسبب حيلته فى التخفى وكان ينزل بزي الفلاح البسيط ليكون أكتر قناعة فى الدور الذي يتقمصه.

وأضاف كاظم الساهر أن فترة كورونا كان يخرج يوميًا إلى السوق ولم يجلس في منزله لذلك فهو يعتبر كورونا هبة من الله للفنانين الذين يعانون من هذه المشكلة بسبب شهرتهم.

تفاصيل لقاء كاظم الساهر مع منى الشاذلي



وخلال اللقاء الاستثنائي، يغني "كاظم" ويحكي كما لم يحك من قبل عن تجارب ملهمة في حياته ومواقف في مسيرته يذكرها لأول مرة، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة، وبحضور جمهور كبير من عشاقه ومحبيه الذين حضروا من جميع المحافظات المصرية وبعضهم حضر من خارج مصر.

المطرب كاظم الساهر كاظم الساهر كورونا أخبار كاظم الساهر منى الشاذلى

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