مش للسبب دا| كاظم الساهر يكشف حقيقة انقطاعه عن مصر 10 سنوات ..فيديو

في حلقة استثنائية يحل الآن المطرب العراقي كاظم الساهر ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي ضمن حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير معكم.

كاظم الساهر يكشف حقيقة انقطاعه عن مصر



وفي بداية الحلقة تحدث كاظم الساهر عن أسباب انقطاعه عن مصر لأكثر من ١٠ سنوات، مؤكدا أنه لم ينقطع عن زيارة مصر، فقد زار مصر خلال العشر سنوات الماضية أكثر من ثلاث مرات في زيارات سياحية وليست لإقامة حفلات غنائية.





وأضاف كاظم الساهر فى حديثه أنه سعيد بالاستقبال الرائع الذي شهده من الجمهور المصري أثناء إحيائه لحفل الساحل الشمالي، مؤكدا أن الشعب المصري شعب طيب لذلك هو يحب جمهوره المصري جدا.

كاظم الساهر يتحدث عن الشعب المصري



وتابع الساهر : أثناء تواجدى في الساحل الشمالي كنت دائما في كل صباح أذهب لعمل التمارين الرياضية فى الجيم، فكان هناك من يطلب صورة تذاكارية ومن أدب الجمهور المصري كان يتركنى إلى أن انتهى من التمارين ويقوم بعدها بالتقاط الصور معي.

تفاصيل لقاء كاظم الساهر مع منى الشاذلي

وخلال اللقاء الاستثنائي، يغني "كاظم" ويحكي كما لم يحك من قبل عن تجارب ملهمة في حياته ومواقف في مسيرته يذكرها لأول مرة، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة، وبحضور جمهور كبير من عشاقه ومحبيه الذين حضروا من جميع المحافظات المصرية وبعضهم حضر من خارج مصر.