أحمد سامي: شادي حسين لاعب مميز وموسيماني لم يساعد حسام حسن

أشاد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا لاعب الفريق الأول شادي حسين قائلا:" لاعب مميز".
وأضاف أحمد سامي في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، أن النادي الأهلي يحتاج بعض التدعميات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وأشاد أحمد سامي بحسام حسن لاعب النادي الأهلي وسموحة السابق قائلا:" حسام حسن لاعيب هائل وجيد ولكن لم تيتيح له الفرصة كاملة".
وتابع:" موسيماني لم يقدم المساعدة لحسام حسن خلال فترة تواجده بالنادي بل قضي عليه وحسام حسن يحتاج الفرصة لإظهاره.
وأشار أحمد سامي الي عدم احتياج النادي الأهلي إلي تدعيمات في ظل تواجد الثلاثي الحالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وعلي لطفي".