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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 8 أشخاص في انفجار داخل مصفاة للنفط بكندا

مصفاة للنفط
مصفاة للنفط

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بإصابة 8 أشخاص في انفجار داخل مصفاة للنفط في كندا.

من ناحية أخرى، استندت كندا مرة أخرى لمعاهدة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في إطار سعيها للإبقاء على خط الأنابيب العابر للحدود المثير للجدل مفتوحا، محذرة من أضرار اقتصادية "كبيرة" لكلا البلدين في حالة الإغلاق.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن الخط 5، وهو خط أنابيب تديره شركة إنبريدج ومقرها كالجاري، كان مصدرا مهمًا لأمن الطاقة.
وقالت الوزيرة في بيان لها: "إغلاق خط الأنابيب سيؤثر على أسعار الطاقة. في الوقت الذي يجعل التضخم العالمي من الصعب على الأسر تغطية نفقاتها، فهذه نتائج غير مقبولة".

وأضافت أن الحكومة قلقة من أن "تأثيرات الدومينو" للإغلاق يمكن أن تمتد إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد الكندي، وإلى المجتمعات على جانبي الحدود.

الولايات المتحدة خط أنابيب كندا وزيرة الخارجية الكندية مصفاة للنفط

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