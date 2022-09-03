30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

يقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 3 سبتمبر

الدواجن البيضاء: بين 27 و29 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، و30 و33 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيها في وقت سابق، أي انخفض 15 جنيها للكيلو.

الدواجن البلدى: بين 53 و55 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 49 و50 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

البانيه: بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الرومي: بين 55 و65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: بين 24 و25 جنيهًا للكيلو بعد 31 في الأيام السابقة.

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

جاء سعر الكتاكيت في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: بين 5 و5.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 4.75 و5 جنيهات.

أسعار طبق البيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 60 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى 63 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي فوصل إلى 62 جنيها.

أسعار البط اليوم

أسعار البط البلدي بـين 55 و60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 49 و53 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط الفرنساوي بين 26 و28 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط المولار بين 35 و38 جنيها للكيلو في المزرعة.