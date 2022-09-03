عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم السبت 3 سبتمبر  2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك إلى ما بين 18200 جنيه 18300 جنيه، بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه. 

بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على جميع دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية حول 1200 و1400 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم السبت 3 سبتمبر

سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، بعد 18186 جنيها الأسبوع قبل الماضي.

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع. 

ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم السبت 3 سبتمبر   2022، فجاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1340 جنيها للطن بعد 1370 جنيها الأسبوع الماضي .

أسمنت النصر 1320 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1300 جنيه للطن.

اسمنت وادى النيل  1330 جنيها للطن.

أسمنت  المخصوص 1330 جنيها للطن. 

أسمنت أسوان 1300 جنيه للطن.

أسمنت سيناء 1290 جنيها للطن. 

أسمنت حلوان 1350 جنيها للطن.

أسمنت السويدى  1350 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 1280 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات مواد البناء الحديد والأسمنت لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق

الاسمنت اليوم الحديد والصلب اسعار الحديد أسعار الأسمنت أسعار مواد البناء سداد نقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

ترشيحاتنا

فيديو استغاثة عبر فيسبوك.. التحقيق في واقعة استيلاء شخص على مدفن بالخليفة

في جنازة على عبدالخالق.. أحدث ظهور لـ طارق النهري بعد خروجه من السجن

محدش يحضر جنازتي.. لماذا تخلصت رنا فتاة المنصورة من حياتها؟

بيراميدز يعلن تمديد عقد دودو الجباس لمدة موسمين

القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد شقيقتها بسبب الغيرة في بني سويف

قضايا تهرب ضريبى.. الداخلية تعيد لخزينة الدولة 25 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها| فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

تامر حسنى يختتم الصيف بحفل فى الساحل الشمالى.. صور

احذر.. الإفراط في تناول هذا النوع من البهارات يدمر الكلى والكبد

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

فيديو

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ