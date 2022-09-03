للحصول على مكانهم أمام الكاشير.. ضابط شرطة كويتي يعتدي على المواطنين والوزارة تتدخل.. فيديو

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، توقيف ضابط أمن عقب ظهوره في فيديو وهو يعتدي على المواطنين والعاملين في مركز تسوق.

وقالت خلية الإعلام على تويتر: "إن قطاع الأمن الجنائي تمكّن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول، يرتدي اللباس العسكري التابع للقوات الخاصة، وهو يقوم باستخدام القوة مع الناس بأحد مراكز التسوق".

وأضافت أن التحقيق أكد أن الفاعل واحد من منتسبي الوزارة، معلنة عن إحالة المتهم لجهات الاختصاص من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ويظهر في المقطع المنتشر قيام ضابط الشرطة الكويتية بالاعتداء على الموظف ووضع المشتريات على "الكاشير"، ومن ثم أخذ دور المواطنين في الكاشير بالعنف أيضا.