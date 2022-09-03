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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال شهر.. الداخلية تحبط تهريب 2 مليون لتر مواد بترولية للسوق السوداء

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزى .

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر فى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط (49871) قضية تموينية متنوعة جاء أبرزها ضبط (267) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 47216 إسطوانة، وتقدر قيمة الغاز المدعم (6,374,160 مليون جنيه) وضبط (132) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (2529400 لتر).

كما تم ضبط (19978) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (735,145 طن – 97643 قطعة) و ضبط (31) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (1036٫052 طن –  115899عبوة) و ضبط (800) قضية استيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (1526,147 طن – 30,098 لتر - 7733 عبوة – 1964622 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

ونجحت الحملات فى ضبط (12) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء.. بمضبوطات بلغت (153,800 طن) وضبط (13019) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية، بمضبوطات بلغت (2321,463 طن - 5320 لتر - 163053 عبوة – 218836 قطعة) وضبط (1036) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر ، بمضبوطات بلغت (59320 عبوة).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد . 

وزارة الداخلية الحملات الأمنية قضية تموينية مواد بترولية السلع الاستراتيجية القضايا التموينية

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