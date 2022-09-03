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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صناعة الحبوب تناشد التجار طرح كميات الأرز قبل تفعيل قرار سعر كيلو الأبيض

صدى البلد

ناشدت  غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، التجار بطرح أي كميات أرز لديهم في الأسواق قبل تفعيل قرار  تحديد سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها  كحد أقصى وقد ينخفض عن ذلك .

وصرح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية  ان وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر ،وانه بعد موافقة مجلس الوزراء فإن وزارة التموين بصدد صدور قرار  يحدد سعر الأرز الأبيض ،بحيث سيكون  سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها  كحد أقصى وسيتم تفعيل القرار خلال أيام ،لافتا الى ان هذا القرار يصب في صالح المستهلك خاصة وأن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي احتياجات المواطن طوال العام ،مما يؤكد وجود اكتفاء ذاتي من الأرز المحلى .

 

وأضاف "رجب شحاتة" انه عقب صدور قرار تحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض للمستهلك ، سيتم توزيعه على مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية  لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومن سيطرح أرز أبيض فى الأسواق بأسعار مخالفة لهذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية مطالبا ممن لديه أرز أبيض سرعة طرحة بالأسواق قبل صدور القرار وتنفيذه خلال أيام .

 

وأشار "رجب شحاتة" الى أن الأسواق المحلية لم تشهد أي أزمة في نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا ،نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وزارة التموين مسبقا ونجحت الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر ،في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية .

حماية المستهلك مجلس الوزراء اتحاد الصناعات وزارة التموين والتجارة الداخلية اكتفاء ذاتى جائحة كورونا

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