محافظ أسيوط: حملات نظافة ورفع القمامة بقرى مراكز ديروط وصدفا والفتح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

أكد محافظ أسيوط ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة.



وأضاف محافظ أسيوط أنه تم شن حملات نظافة ورفع كفاءة وتسوية لعدد من الشوارع والميادين بالوحدات المحلية لمراكز ديروط وصدفا والفتح حيث تم رفع القمامة والمخلفات من صناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق بالطريق الدائرى من الشيخ أبو شجره حتى المدخل القبلى ، وشارع على كيلانى شرق من شركة المياه حتى نهاية الشارع حتى مدرسة الصم والبكم ، والطريق من مواقف السيارات إلى مسجد الخلفاء الراشدين ، والطريق الصحراوي إلى أسيوط الجديدة فضلاً عن شوارع قرى (الكودية وديروط الشريف وعرب مطير والأطاوله وبني عليج وبني مر وبصرة والعصارة والمعصرة والفيما وبنى زيد الاكراد والواسطى وبصره) .

بالاضافة إلى شوارع مدينة صدفا حيث تم رفع حوالى 60 طن تقربيا من المخلفات من كل قرية وذلك حفاظاً على البيئة وسلامة المواطنين لافتاً إلى متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية ومدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين مشيراً إلى الإشراف والمتابعة لتلك الحملات من خلال محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة والوادر والحاويات وسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة و... وغيرها من المعدات.