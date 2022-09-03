بالأحمر الناري.. جنات تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة المغربية جنات جمهورها بصور لها من احدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ”.

وظهرت “جنات” وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، ووضعت ماكياج مناسب للإطلالة، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.



وطرحت النجمة جنات، أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم "عارف مين يحبك"، وذلك عبر يوتيوب .



وصدرت أغنية "عارف مين يحبك" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.



ولعبت جنات في فيديو كليب أغنية "عارف مين يحبك" دور سيدة أعمال في مجال العقارات، وظهرت بأكثر من ستايل وإطلالة مختلفة وجديدة.



وجاءت أغنية "عارف مين يحبك" بقالب غنائي رومنسي سريع، وتناول النص الغنائي صور شعرية من السهل الممتنع عن الحب، وشكل اللحن والتوزيع الموسيقي تكاملاً وعمقاً للأغنية التي جاءت بهذه التركيبة الموسيقية القريبة من المستمع.



وحملت أغنية "عارف مين يحبك" اللهجة المصرية، ومن كلمات محمد رفاعي والحان احمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.