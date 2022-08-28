الظهور الأول لبنات الفنانة المغربية جنات..شاهد

نشر زوج الفنانة المغربية جنات صورة لهما من منزلهما برفقة بناته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب زوج الفنانة جنات :"كل عيد جواز و إنتى طيبة وفي سعادة يا أم البنات.. الزوجة الصالحة الطيبة رزق كبير".

وطرحت النجمة جنات، أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم "عارف مين يحبك"، وذلك عبر يوتيوب .



وصدرت أغنية "عارف مين يحبك" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

ولعبت جنات في فيديو كليب أغنية "عارف مين يحبك" دور سيدة أعمال في مجال العقارات، وظهرت بأكثر من ستايل وإطلالة مختلفة وجديدة.

أغنية "عارف مين يحبك"



وجاءت أغنية "عارف مين يحبك" بقالب غنائي رومنسي سريع، وتناول النص الغنائي صور شعرية من السهل الممتنع عن الحب، وشكل اللحن والتوزيع الموسيقي تكاملاً وعمقاً للأغنية التي جاءت بهذه التركيبة الموسيقية القريبة من المستمع.