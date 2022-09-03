مش خطي.. طالب الـ 3% في الثانوية يفجر مفاجأة بعد مراجعة ورقته

أكد عبد المسيح فرج، الطالب الحاصل على 3% فى الثانوية العامة، من محافظة المنيا، أنه تعرض لظلم، بسبب نتيجة الثانوية العامة، موضحًا أنه بعد التقدم بـ تظلم اكتشف أن خطه بورقة الامتحان لا يطابق خطه الحقيقي، معلقًا :" ده مش خطي".



وأضاف الطالب الحاصل على 3% فى الثانوية العامة، ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه كان بشعبة علمي علوم، وكان يدرس 7 مواد، و نتيجة السبع مواد 3%، وأعلى درجة حصل عليها كانت فى الكمياء، 4 درجات.

ورقة الامتحان تم تبديلها



وأوضح أنه يتوقع أن ورق الامتحان الخاص به، تم تبديلها بورق آخر، وأن الخط المدون على جميع المواد واحد، وطالب بالاطلاع على ورق الامتحان الأصلي الخاص به.



ولفت إلى أنه كان من المتفوقين دراسيًا، فى المراحل السابقة قبل الثانوية العامة معلقًا :" كنت من الأوائل على المدرسة".

