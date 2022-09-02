وزير التعليم لأوائل الثانوية العامة: كونوا قدوة وفكروا في مستقبلكم بشغف

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، الذي ينظمه حزب حماة الوطن بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في التكريم عدد من قيادات حزب حماة الوطن، على رأسهم الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة لعدد من قيادات مجلسي النواب والشيوخ وأمانات ولجان الحزب، وعدد من نجوم المجتمع.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، في كلمته، التهنئة للطلاب المتفوقين، قائلاً إن لقاء اليوم يأتي من أجل تكريم المتفوقين من أبنائنا لتحفيزهم ودعمهم وحثهم وتشجيعهم على بذل المزيد من التفوق والإجادة.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن الدولة تتبنى خطة طموحة لإصلاح التعليم قبل الجامعي، لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحقق إنجازات ملموسة للإسهام في بناء الإنسان المصري من خلال نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن رؤية الوزارة تعتمد في توجهاتها الإصلاحية على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، وذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تضمن إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم.

واختتم الوزير كلمته، بتوجيه رسالة للطلاب: "أوصيكم أن تكونوا قدوة في مجتمعكم.. فكروا في مستقبلكم بطموح وحماس وشغف".

وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خلال حفل تكريم أوائل المرحلة الثانوية، "إن الجمهورية الجديدة في حاجة لكل طالب متفوق ومتميز، وإن المستقبل مزهر بتفوقهم وبنجاحهم، وإن الجمهورية الجديدة حريصة كل الحرص على دعم الشباب ومساندتهم من أجل تقلد المناصب القيادية".

وتقدم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال حفل تكريم أوائل المرحلة الثانوية، بأسمى التهانى والتبريكات للمتفوقين بالمرحلة الثانوية هذا العام، موجهًا التحية والتقدير لأسرهم على الجهد الذي بذلوه خلال مراحل تعليم أبنائهم ورعايتهم.



وأثنى اللواء أحمد العوضى على ما تحققه وزارة التربية والتعليم من تقدم على صعيد الاهتمام بالمنظومة التعليمية، وهو ما قد أتى بثمار عظيمة ستكون عاملاً حاسمًا في إعادة صياغة مستقبل مصر على أسس علمية مدروسة، وتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمين على العملية التعليمية في مصر.



واختتم اللواء أحمد العوضى كلمته خلال الحفل بتهنئة الدكتور رضا حجازى، لاختياره وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، واصفًا المهمة بالثقيلة التي يثق الجميع تمام الثقة في أنه أهلا لها.

وفي نهاية الاحتفالية أهدى حزب حماة وطن درع تكريم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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