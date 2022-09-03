ميسي ومبابي ضد مصطفى محمد.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نانت

كشف كريستوف جالتييه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة نانت في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي " ليج آن".

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - خوان بيرنات

خط الوسط: دانيلو بيريرا- فيتور فيريرا - ماركو فيراتي -

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي- بابلو سارابيا.

ويجلس الثنائي نيمار وسيرجيو راموس على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان في مباراة اليوم.

تشكيل نانت

وضم تشكيل نانت كل من:

حراسة المرمي: لا فونت

خط الدفاع: أبياه، كاستيليتو، نيكولاس بالويس، أندريه جيروتو، فابيو

خط الوسط: شيريفيلا ، بالاس، موتوسامي، إيفان جوساند

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لـ نانت في مباراة اليوم.