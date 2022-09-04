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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار فى مصر ارتفاعا بقيمة 4 قروش، وذلك فى أولى تعاملات بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي الجمعة الماضية والذى أكد على تشديد سياساته واستمراره فى رفع سعر الفائدة.

ويستعرض “صدى البلد”سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

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بلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك نحو  19.16 جنيها للشراء و 19.37 جنيها للبيع في ميد بنك

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه في  بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-9-2022، علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر

وبحسب تقارير مصرفية فقد شهد سعر الدولار ارتفاع خلال الاسبوع الماضي وحتي أمس بمقدار 6 قروش علي الاقل .

سعر الدولار في البنك المركزي


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو 19.16 جنيها للشراء مقابل 19.23 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو 19.16 جنيها للشراء مقابل 19.23 جنيها للبيع.

أقل سعر


وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.96 جنيها للشراء و 19.16 جنيها للبيع في بنوك " المشرق، البركة، HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،  الكويت الوطني، قناو السويس، العربي الافريقي الدولي، بلوم".

 

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سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.26 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

الدولار

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أسعار صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار في البنك المركزي

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