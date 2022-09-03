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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم ميني باص بحاجز خرساني بالسويس

تصادم
تصادم

قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن قسم الطوارئ استقبل 7 عمال مصابين في حادث تصادم ميني باص في الحاجز الخرساني، وأجرى الأطباء الفحوصات المطلوبة قبل نقلهم على الأقسام الداخلية لتلقي العلاج. 

وأضاف المصدر أن المصابين حالتهم مستقرة وتنوعت إصاباتهم بين كسور الأطراف وكدمات وسحجات بالجسم، وليس بينهم أية حالات خطرة او تستدعي النقل إلى مستشفيات أخرى.


وأوضح أن المصابين هم محمد صابر عبدالعال حسن 25 عامًا مقيم بالمنوفية، عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن 30 عامًا مقيم بمركز أبو كبير بالشرقية، اسلام محمد عبدالقادر 32 عامًا مقيم بالبحيرة، والسيد جمعه الحويطي 19 عامًا مقيم بالمنوفية، ومحمود عيد شحاته 25 عامًا مقيم بالمنيا، وهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


كما أصيب ابراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن 34 عامًا مقيم بالشرقية، مصاب بكسر في الذراع وسحجات بالجسم، ومحمد مسعود محمد 30 عامًا مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. 


وكان مرفق إسعاف السويس بإشراف الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق، تلقى بلاغا من قائدي السيارات على الطريق، يفيد اصطدام ميني باص، يحمل لوحات "د ط و 9547" بالحاجز الخرساني أمام شاطئ ضي القمر في اتجاه السويس، ووجه مدير المرفق 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي.

عيد سيارات قائد الشرقية المنوفية السويس تصادم إصابات حادث تصادم السيارات

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