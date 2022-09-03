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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف السويس : انطلاق الأسبوع الثقافي السابع

صدى البلد

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، أنه  بتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم اليوم السبت 7 صفر 1444هـ 2022/9/3م انطلاق فعاليات الاسبوع الثقافي السابع بمسجد الغريب بمديرية أوقاف السويس، تحت عنوان أمانة الكلمة ومسئوليتها في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف .


وتابع " راضي " وفي اليوم الاول من الأسبوع الثقافي حاضر فيه الشيخ أحمد عبد الله راغب إمام وخطيب المسجد والذي تحدث عن أمانة الكلمة وأنه لابد للانسان اما ان يقول الخير أو عليه بالصمت وأن ذلك من شعار الإيمان كما بين صلي الله عليه وسلم في حديثه " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت ،...... " ،كما حاضر كذلك الدكتور/ محمد السيد حامد الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف والذي تحدث عن انواع الكلمة واحوالها وكذلك اثرها علي الفرد والمجتمع فالكلمة الطيبة تبني اما الكلمة الخبيثة (كالشائعات.. وغيرها ) فانها تهدم .


وقد شارك في اللقاء اليوم الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ ابراهيم عبدالله راغب مدير شئون الادارات والشيخ هاني محمود فاضل مسئول الإرشاد والقارئ الشيخ محمود عبد الله راغب قارئًا، والمبتهل الشيخ/ منير سلامه مبتهلًا، وجمع غفير من رواد المسجد.

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