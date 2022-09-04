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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: التراخي الدولي أسهم في تمادي مليشيا الحوثي بممارساتها التخريبية

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن الموقف الدولي المتراخي إزاء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، أسهم في تمادي المليشيا في ممارساتها التخريبية لجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن. 

وقال الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن المجتمع الدولي يغض الطرف عن رفض المليشيا الحوثية تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، وكذا جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بشكل يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها". 

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تعتبر الصمت الدولي المخزي وغير المبرر تجاه ممارساتها الإرهابية وتعنتها وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة، ضوء أخضر لمزيد من التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين اليمنيين. 

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لمراجعة أسلوب تعاطيه مع الملف اليمني، وتقديم دعم حقيقي للدولة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

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