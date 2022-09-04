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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد مجدي: بقاء زيزو في الزمالك قرار ذكي.. واللاعب اختار الجمهور

صدى البلد

أثنى أحمد مجدي نجم الزمالك السابق، على أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد تجديد تعاقده داخل القلعة البيضاء.
 

قال أحمد مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو لاعب ذكي داخل وخارج الملعب، وعلى المستوى الأخلاقي أمر جيد ألا يرحل باستخدام الشرط الجزائي" 
 

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أضاف: "زيزو كسب جمهور الزمالك بتجديد تعاقده مع النادي، وعقلية اللاعب جعلته يظهر بشكل مميز خلال منافسات الدوري في نسخته الأخيرة" 


وواصل: "كلما تكبر عقلية اللاعب كلما يتلقى عروضا مميزة، ولن تجد لاعب يصل إلى مستوى عالي إلا بعقليته" 
وختم حديثه قائلا: "زيزو قادر على الظهور بشكل أقوى، وكان ذكيا في فكرة اختياره البقاء بصفوف الزمالك"

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