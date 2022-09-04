توقف حسابات كريم بنزيما على تويتر وإنستجرام .. تفاصيل

توقف منذ قليل حسابات كريم بنزيما ، لاعب نادى ريال مدريد الاسبانى ، عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام و تويتر .

وتوقف الحسابان بشكل مفجئ اثار الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى لعدم معرفة سبب توقفهما .

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الواقعه وجاءت ابرز التغريدات عبر موقع تويتر كالاتى :

و نجح فريق ريال مدريد في الفوز على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقدم فينسيوس جونيور في الدقيقة 12 ثم تعادل جوسيلو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وتقدم بنزيما بهدف في الدقيقة 88 ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 90+10.