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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد دياب عن زيادة أعداد الجماهير في مباريات معينة الموسم الماضي: غير صحيح

صدى البلد


أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ان ما تم تداوله عن زيادة أعداد الجماهير في مباريات معينة في الدوري غير صحيح تماما ، ولا نسمح بهذا الأمر تماماً ومن الممكن ان شكل الاستاد يفرق في الحضور الجماهيري .

وقال دياب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نتعامل مع شركة تذكرتي في هذا الملف بالتحديد وتقوم الشركة بإصدار ٥٠٠٠ تذكرة وليس ٥٠٠١ وكل نادي بحصته" .

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وأكمل: لم يصل حتى الآن قرارت التحقيق احداث ما قبل مباراة الاهلي والاسماعيلي ، وهناك عقوبات حدثت داخل الملعب في المباراة من سباب وغيره وتم تنفيذ العقوبات سواء على الاهلي او الاسماعيلي وبمجرد ما تصل التحقيقات سيكون هناك عقوبات قد تصل الي منعهم من دخول المدرجات مدى الحياة حسب نتائج ووصف الاحداث ".

 

 

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عقد اليوم قران شادي حسين لاعب منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا، علي سما كريمه رجل الأعمال خالد جلال، وذلك بمسجد الشرطه بالتجمع.

واقتصر الحضور، علي  زملاء اللاعب وأهل العروسين، كما حضره لفيف من رجال الأعمال والقضاء.


وتتمني أسرة موقع صدى البلد، زواجا سعيدا للعروسين.

 

في سياق أخر علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على قصة اللاعب شادي حسين وانتقاله لناديه المفضل الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب في تغريدة: "العزيز شادي حسين، قصتك ملهمة.. أنت مشجع درجة تالتة تحول إلى لاعب، لاعبٍ كفء. تألقت وقدت سيراميكا كليوبترا لسنوات وأصبحت هدافًا تاريخيًا، فجذبت انتباه ناديك المفضل، الأهلي. رغم طول الرحلة، حققت فقط نصفًا جميلًا منها، والباقي تاريخٌ كبير تصنعه بالتوفيق يا "عريس".

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