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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داعبها وأنهى براءتها.. صاحب العمل يفرغ شهوته في الخادمة التى لم تبلغ

صدى البلد

داعبها وقبلها واحضتنها .. أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية المتهم بهتك عرض طفلة  لم تبلغ من العمر 12 عامًا بالزاوية الحمراء إلى محكمة الجنايات .

نص أمر الإحالة : 

جاء بأمر الإحالة أنه حال كون المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا هتك عرض المجني عليها بالقوة إذ نفث الشيطان في نفسه البغية وأوقد نيران رغبته الدنية فأخلي منزله عامدًا الخلو بها  وما أن ظفر بها حتى مزق ملابسها كاشفًا لعوراتها واستطالت يده مناطق عفتها وقبلها مطفئا فيها شهوته خادشًا حياءها هاتكًا عرضها حال كونه ممن لهم سلطة عليها "رب عملها"  وهى تعمل لديه خادمة .

كما أنه منع المجني عليها من مغادرة مسكنه بالقوة دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

نيابة شمال القاهرة الكلية هتك عرض طفلة الزاوية الحمراء الجنايات

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