الإغاثة الطبية بالوزراء: التعامل مع 524 حالة.. و202 قرار علاج على نفقة الدولة

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.



وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.



من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 524 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر أغسطس الماضي شملت صدور 202 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 109 عمليات جراحية، وإصدار 24 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.



وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 96 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 44 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 37 حالة من ذوي الهمم.