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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 فرصة عمل.. التموين تفتتح فرع هايبر جديد بمدينتى باستثمارات 200 مليون جنيه

صدى البلد

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، فرع هايبر جديد "بمدينتى" لإحدى سلاسل سوبر ماركت "الفار " بمساحة تتجاوز 3 آلاف متر مربع باستثمارات تقدر بـ 200 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من  300 فرصة عمل ويعد هذا  الفرع الثاني للشركة في القاهرة بعد افتتاح فرع العام الماضي في التجمع الخامس .

حضر الافتتاح كل من  محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وباسم الفار رئيس مجلس إدارة شركة الفار التجارية المالكة لسلسلة " محمود الفار " ، وشريف الفار مدير عام سلسلة "محمود الفار" ، وعمرو الفار مدير عام المشتريات والاستيراد، وأمجد باسم الفار مدير عام التطوير .

يأتي افتتاح الفرع في إطار تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التجارة الداخلية خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية ، ويتضمن هذا المنفذ حوالى 33  ألف منتج وصنف من السلع الغذائية وغير الغذائية  والخضر والفاكهة  واللحوم المجمدة والطازجة ويتم طرحها بأسعار مخفضة مم 15 الى 25 %  ، كما يقوم الفرع  بعمل تخفيضات إضافية حتى يوم  7 سبتمبر بمناسبة الافتتاح.
 

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 وتفقد "عشماوى" الفرع حيث يتضمن كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية كذلك منتجات اللحوم الطازجة والأسماك المجمدة والطازجة ، ويتضمن كافة السلع الأساسية مطالبا باستمرار طرح العروض  لتشجيع المستهلك على التسوق وأيضا اتاحة السلع بأسعار مناسبة بما يخفف العبء على المواطن  كما يتضمن فرع الهايبر  قسم خاص للدرجات وقسم للخضر والفاكهة السائبة والمغلفة .

وأكد  عشماوي ، أن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية  لأكثر من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا  وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين ،ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها فخامة  رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية .

وأضاف "عشماوي" أن نشاط التجارة الداخلية يساهم حاليا بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة؛ مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، ‪ وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية ،لافتا الى ان البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية تحتاج الى أسواق جملة ونصف جملة وايضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح على مدار الـ 4 سنوات الماضية  في جذب استثمارات في قطاع التجارة بأكثر من  50 مليار حتى الآن لإنشاء العديد من المشروعات على أرض الواقع حاليا  تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة .

جدير بالذكر ان فرع سلسلة الفار في " مدينتي "بنظام الإيجار من الشركة الوطنية للطرق وعلى رأسها اللواء مجدي أنور رئيس الشركة  الذي اثرى العديد من المواقع بهذه الأنماط التجارية وزيادة حجم ومساحة صناعة التجزئة في مصر بشكل متميز.

من جانبه ، وجه  باسم الفار مدير عام شركة الفار التجارية الشكر لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية على دعمها للاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر وانه من المقرر  افتتاح فرعين آخرين بالقاهرة الكبرى خلال هذا العام أيضا  .

 وقال باسم الفار  ، إن الفرع تم تصميمه على أحدث المواصفات الأوروبية ،للإستمتاع بعملية التسوق ، كما تم تزويده بأساليب إضاءة مختلفة تتيح الراحة والآمان فى التسوق ، وبه نظام تكييف يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط حيث يقوم بفلترة الهواء وإزالة الميكروبات والجراثيم بالإضافة إلى الأسعار المتميزة والتشكيل السلعي المتميز، بحيث يلائم جميع الفئات الاستهلاكية ، كما أنه مزود بمداخل خاصة لأصحاب الهمم ، وقد قام الفرع بتقديم خصومات أثناء الافتتاح  إلى جانب توفير الفرع للعديد من الأصناف التي قد تصل حوالى 33 ألف منتج وصنف من السلع الغذائية وغير الغذائية .

إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين مدينتي ‏ وزارة التموين

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