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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 قروش.. ارتفاع هائل في سعر الدولار اليوم الأحد 4-9-2022

ارتفاع الدولار في
ارتفاع الدولار في البنوك اليوم الأحد

واصلت أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 4-9-2022، بداية تعاملات الأسبوع الجاري، الارتفاع، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 19.18 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار فى مصر سجل ارتفاعا بقيمة 4 قروش، وذلك فى أولى التعاملات بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي الجمعة الماضي، والذى أكد فيه تشديد سياساته واستمراره فى رفع سعر الفائدة، ليسجل إجمالي ارتفاع سعر الدولار في مصر بنحو 8 قروش خلال أسبوعين تقريبا.

ويستعرض “صدى البلد”سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 4-9- 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنك مصر إيران للتنمية 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى البنك المصري لتنمية الصادرات  19.21 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.


سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنوك “كريدي أجريكول وقطر الوطني” 19.19 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنوك “الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي” نحو  19.20 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأحد، فى بنوك الأهلى ومصر نحو 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد، فى بنك  فيصل الإسلامي نحو 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي، 19.18 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك “البركة، وبلوم، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والمشرق، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري" نحو 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك  مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 19.23 جنيه للشراء.

قرارات البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي خلال اجتماعها الاخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وقال البنك المركزى إن قرار  تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير يتوافق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي، وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

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