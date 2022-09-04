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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

عملات أجنبية
عملات أجنبية

استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار  العملات الأجنبية   والعربية، اليوم الأحد 4-9-2022 ، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.27 جنيه للبيع، و19.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 19.24 جنيه للبيع و 19.16 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 22.26 جنيه للبيع و22.17 جنيه للشراء.

 


سعر الريال السعودي

 

سجل سعر الريال السعودي 5.12 جنيه للبيع، و5.10 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  62.60 جنيه للبيع، و62.16 للشراء

 

العملات الاجنبية الدولار الأمريكى الريال السعودى الجنيه الاسترليني سعر اليورو

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