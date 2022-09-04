إقبال متوسط في انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية

شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى منذ بدء التصويت في التاسعة صباح اليوم، الأحد، إقبالا متوسطًا من المحامين، في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا.

وتجري الانتخابات بالإسكندرية تحت إشراف قضائي كامل، حيث تستقبل 26 لجنة انتخابية موزعة على مقار محاكم الإسكندرية ومركز الخدمات النقابية الناخبين بالمحافظة، من لهم حق التصويت في الإسكندرية 26 ألفا و352 ناخبا.

وانطلق ماراثون الانتخابات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأحد، في 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وتجرى انتخابات نقابة المحامين، اليوم الأحد، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، لاختيار نقيب جديد للمحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي، حيث يتنافس فيها 18 مرشحا.

ويعد أبرز المنافسين في انتخابات نقابة المحامين هم عمر هريدي، وكيل نقابة المحامين، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، وأحمد جمعة، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس نقابة المحامين.