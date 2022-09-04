المعهد القومي للحوكمة يطلق برنامجه التدريبي حول مؤشرات قياس الأداء للقيادات بمصر وأفريقيا

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-؛ برنامج تدريبي بعنوان "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا" للقيادات المصرية من مختلف المحافظات وللقيادات الأفريقية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي الذي انعقد على مدار يومين؛ يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية والتي تمثل أحد أولوياتها، ودعما للجهود المصرية في بناء الكوادر الإفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة القارة 2063.

من جانبها صرحت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا (تنمية) التابعة للمعهد، أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتي تم استخدام الكثير منها في إجراءات تحسين الأداء، كما يهدف إلى التعريف بأهمية مؤشرات قياس الأداء، وعلاقة مؤشرات قياس الأداء وإدارة الأداء، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء، وأنواع مؤشرات قياس الأداء، بالإضافة إلى مصادر اختيار مؤشرات قياس الأداء.

يشار إلى أن البرنامج تم تقديمه باللغتين الإنجليزية والعربية، عن طريق الحضور الفعلي والحضور عن بعد، ويستهدف الموظفين الحكوميين من الجنسين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة والذين يعملون بالمناصب الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات ملف التنمية المستدامة على المستوى المحلي بمصر وبالدول الإفريقية المختلفة بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى مشاركة 10 أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية.