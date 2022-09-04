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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحسم قراره النهائي بشأن عودة رمضان صبحي

رمضان صبحي - الخطيب
رمضان صبحي - الخطيب

كشف تقرير صحفي، عن موقف الأهلي النهائي، من عودة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، نقلا عن مصدر بالنادي الأهلي، أن مسألة عودة رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء غير مطروحة نهائيا، ولا ينوي مجلس إدارة النادي التفاوض مع اللاعب أو بيراميدز.

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وكان إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، أكد مؤخرا، أن نجم بيراميدز مستعد للعودة إلى القلعة الحمراء مجددا.

ويمتد عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز، حتى 30 يونيو من عام 2025.

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز في 32 مباراة في مختلف المسابقات الموسم المنقضي، سجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، ولم يتوج بأي لقب.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ رمضان صبحي، 3 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

إقالة سواريش:

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن الأسبوع الماضي، إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش من تدريب الفريق الأول، بعد شهرين فقط من توليه المهمة.

وقاد البرتغالي ريكاردو سواريش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 17 مبارا، فاز المارد الأحمر في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 مناسبات.

وسجل فريق الأهلي 22 هدفا تحت قيادة مديره الفني السابق ريكاردو وسواريش، واستبقل مرماه  5 أهداف فقط.

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