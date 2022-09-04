إسرائيل .. تعيين هرتسي هليفي رئيسا لأركان الجيش

أعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد، الأحد، اختيار هرتسي هليفي لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفاً لأفيف كوخافي.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان ترشيح "النائب الحالي لرئيس هيئة الأركان العامة الميجور جنرال هيرزي هاليفي إلى منصب الرئيس الثالث والعشرين لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".

وتابع البيان "تم اتخاذ القرار بعد عملية تقييم شاملة أجريت على مدى عدة أشهر".

من جانبه، قال لابيد إن "اختيار اللواء هرتسي هاليفي لمنصب رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع هو اختيار سليم وطبيعي".

وأشار إلى أن "‏اللواء هاليفي هو ضابط متفوق حقق الكثير من الإنجازات وإنني على ثقة بأنه سيقود جيش الدفاع إلى تحقيق إنجازات كثيرة وكبيرة".

ونشأ هرتسي البالغ من العمر 55 عاما في مدينة القدس، ويشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي منذ سبتمبر 2014.

وكان مسؤولا عن الهجوم الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، خلال معركة الفرقان 2008/2009، وخاصة بيت حانون وبيت لاهيا ومنطقة العطاطرة.

حصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية من جامعة الأمن القومي في واشنطن.