تكريم طلاب الثانوية وفرص عمل.. الشعب الجمهوري يستعرض إنجازات وفعاليات شهر أغسطس

نظم حزب الشعب الجمهوري عدداً من الفعاليات خلال شهر أغسطس، عرضها خلال تقرير الإنجازات والفعاليات المنشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الحزب في بيان له إنه طبقاً لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب و أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، نظم حزب الشعب الجمهوري عدة فعاليات وأنشطة خدمية للمواطنين بمحافظات الجمهورية، على مدار شهر أغسطس، بالإضافة إلى الاجتماعات التنظيمية التي عقدتها الأمانة العامة، في بداية الشهر برئاسة أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، وبحضور أمناء وأمناء تنظيم الحزب بالمحافظات، وأعضاء الأمانة المركزية للتنظيم لبحث سبل العمل وخطة الفعاليات المركزية التي يطلقها الحزب خلال المرحلة القادمة، وذلك من منطلق إيمان الحزب بأهمية التلاحم والتواصل مع جميع فئات الشعب.

استهل حزب الشعب الجمهوري الشهر بتكريم أوائل الجمهورية بالثانوية العامة بمنازلهم فور ظهور النتيجة، فضلاً عن مساعدة الطلبة في التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد بمقر الحزب بكافة محافظات الجمهوري.

كما نظم الحزب في عدد من المحافظات يومياً رياضياً متميزاً، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، التي تقيهم وتحافظ على عقولهم قبل أجسادهم.

كما اهتم الحزب بتسليط الضوء على واحد من الأمراض الجديدة كمرض جدري القرود، ونظمت ندوة بمقر الحزب بمحافظة الجيزة للتعريف بأعراض المرض ومضاعفاته وطريقة علاجه، وأكثر المدن التي يستوطنها.

وعمل الحزب خلال هذا الشهر على توفير فرص تدريب وعمل لما لا يقل عن 1000 طالب وخريج بعدد كبير من محافظات الجمهورية.

كما نظم الحزب فعالية تحت عنوان التغيير المناخي بمقر الحزب بمحافظة دمياط، فضلاً عن تدشين مبادرة بنفس المحافظة تحت عنوان صحتك تهمنا وتم الكشف على 50 حالة، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الفلاحين بدمياط.

ومن أجل تمكين السيدات قامة أمانة الحزب بمحافظة دمياط بعقد دورة تدريبية لتعليم أكبر عدد من سيدات المحافظة مهنه الخياطة، ونظمت الأمانة فعالية بالفعل نحن قادرون الخاصة بالأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة دمجهم، كما نظمت الأمانة فعالية بعنوان أهلا، لتقديم خصومات على اللوازم المدرسية تقدر بـ 25%.

وفي محافظة الوادي الجديد أقامت أمانة الحزب فعالية تحت عنوان الاستخدام الأمن للأنترنت، ونفذت أمانة الحزب في القليوبية حملة التبرع بالدم.

وأقامت أمانة الحزب بقنا برنامج تدريبي لشباب و كوادر الحزب حول التخطيط الاستراتيجي و المشاركة السياسية، فضلاً عن تسيير قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكافة مراكز المحافظة