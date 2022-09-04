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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البابا تواضروس لوفد الكنيسة الأثيوبية: نعتبر النيل أبونا والأرض أمنا ونصلي من أجل المياه.. ويؤكد ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الكنيستين

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 البابا تواضروس: 

الكنيستان القبطية والأثيوبية يجمعهما تاريخ مشترك 

استقبلت بحفاوة كبيرة أثناء زيارتي لإثيوبيا عام 2015 

 الشعب الإثيوبي هتف أثناء زيارتي لبلادهم "مارمرقس أبونا والإسكندرية أمنا" 

اتمني أن تسير المفاوضات بشأن سد النهضة بشكل جيد 

 

 



أكد قداسة البابا تواضرو س الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال استقباله لوفدا من الكنيسة الأثيوبية أننا هنا في مصر نعتبر أن النيل "أبونا" وأن الأرض التي حوله "أمنا"، وأننا نحن نصلي لأجل مياه النيل بل ونصلي لأجل الأمطار التي تسقط في إثيوبيا، فهي تجلب الخير لدول عديدة.
وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا استقبل في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد نيافة المطران أبونا يوسف مطران مدينة بالي للكنيسة الأثيوبية الارثوذكسية التوحيدية، وبرفقته بعض رؤساء الأديرة الإثيوبية وبعض الشمامسة، وعدد من الرهبان والراهبات الذين يزورون مصر حاليًا في إطار جولة سياحية لمعالمها التاريخية والدينية.
وأضاف أن قداسة البابا تواضروس رحب في بداية اللقاء بنيافة المطران ومرافقيه، مشيرًا إلى العلاقة القوية التي تربط بين الكنيستين القبطية والإثيوبية والتاريخ المشترك الذي يجمعهما، حيث يستخدما تقويمًا كنسيًا واحدًا، وأن الكنيسة القبطية احتفلت منذ أيام بعيد القديس تكلا هيمانوت الحبشي. وألمح قداسته إلى ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات وهذا الرصيد المشترك. 
وأضاف أن قداسة البابا تواضروس تحدث عن زيارته لأثيوبيا بدعوة من قداسة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية، عام ٢٠١٥ والتي زار خلالها العديد من الكنائس والإيبارشيات والأديرة، وأشاد بالمحبة التي لاقاها هناك، حتى أن الشعب الإثيوبي كان يهتف في حضور قداسته: "مارمرقس أبونا والإسكندرية أمنا".
وأعرب قداسة البابا تواضروس عن تمنياته للوفد الكنسي الإثيوبي بزيارة ممتعة لمصر بعد أن يعاينوا جمال معالمها، وما تم بها من إنجازات، مؤكدًا أن مصر تفتح ذراعيها دومًا للجميع، وأن الكنيسة القبطية كذلك، تهتم بأبناء الكنيسة الإثيوبية المقيمين في مصر تفتح لهم الكنائس ليصلوا فيها. وأكد قداسته على أهمية التواصل والتقارب الدائم بين الكنيستين.
وأشار قداسته إلى مجئ قداسة البطريرك "أبونا متياس" لمصر عام ٢٠١٥ وزيارته لأماكن عديدة، وعن ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضًا رئيس الوزراء المصري بقداسته، ونوه قداسة البابا تواضروس إلى أن العلاقات وثيقة بين مصر وإثيوبيا بحكم انتماءهما لقارة إفريقيا وبأن النيل يربطهما معًا، معربًا عن أمنياته بأن  تسير مفاوضات سد النهضة بشكل جيد. 
واختتم: "نكرر ترحيبنا بكم باسم المجمع المقدس لكنيستنا، وأرجو لكم زيارة طيبة تنالون خلالها بركة مارمرقس وبركة كل القديسين الذين عاشوا في مصر".
من جانبه، ألقى رئيس الوفد الأثيوبي "أبونا يوسف" كلمة قال فيها: أشكر الله الذي أعطاني الفرصة أن آتي إلى هنا وأنال بركة قداستكم وبركة الكنيسة القبطية، ونحن في إثيوبيا نصلي لك لكي يقويك الله وأن يمنحك العمر المديد، كما أننا نطلب صلواتكم لأجل الجميع في إثيوبيا. وحينما زرت قداستكم إثيوبيا الشعب كله أحبك، وهتف أمامك كما ذكرتم قداستكم الآن:  "مارمرقس أبونا والإسكندرية أمنا". وكنيستنا تتطلع لزيارتكم لنا مرة أخرى.
كما أعرب بعض أعضاء الوفد من رؤساء الأديرة والشمامسة، عن محبتهم للكنيسة القبطية ولقداسة البابا وسعادتهم بزيارة قداسته، وبما زاروه من الأديرة القبطية والحفاوة التي لاقوها في هذه الأديرة.
وألقى نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والإثيوبية، كلمة أكد خلالها على أن الكنيسة القبطية حريصة على نقل الخبرات الرهبانية ولا سيما في المجالات التنموية.
حضر اللقاء إلى جانب نيافة الأنبا بيمن، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما حضره الراهب القمص أنجيلوس النقادي والقس فيلبس هلال المرافقَيْن للوفد الإثيوبي.
وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا تواضروس بعض الهدايا التذكارية لأعضاء الوفد الضيف عبارة عن أيقونة العائلة المقدسة وصليب يد من الطراز القبطي، وبخصوص هذه الهدايا قال قداسته: "أنتم تعلمون أن مصر زارها السيد المسيح والعائلة المقدسة وكانت آخر محطات الزيارة وقتها في الدير المحرق، لذا سأقدم لكم أيقونة العائلة المقدسة وصليب قبطي مصنوع بيد الآباء الرهبان، ولدينا تقليد رهباني وهو أن الراهب أثناء عمله يصلي، لهذا فإن هذا الصليب مصنوع بالصلوات".

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