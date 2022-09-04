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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بروتوكول مشترك بين حياة كريمة والجامعة البريطانية.. تفاصيل

صدى البلد

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة سعدت اليوم بتوقيع بروتوكول مشترك مع الجامعة البريطانية في مصر، وذلك لتبادل الخبرات بين الطرفين.

 

ولفتت “غادة البهنساوي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة وتنمية قرى وريف مصر، مشددة على أن العمل بالبروتوكول تم منذ اغسطس الماضي، من خلال مبادرة "أنت الحياة".

 

وأوضحت أن المبادرة كانت في محافظة الفيوم وضمت كافة التخصصات، وساهمت الجامعة البريطانية في التخصصات الطبية، بالإضافة إلى العديد من الورش سواء للسيدات أو الأطفال.

 

واضافت أن البروتوكول يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية المتواجدة داخل قرى وريف مصر، بالإضافة إلى تنظيم إطلاق قوافل طبية وتوفير الرعاية الطبية.

 

ونوهت بأن البروتوكول يتيتح لطلاب الجامعة البريطانية التطوع لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لأهالينا في الصعيد، مشيرة إلى أن حياة كريمة وقعت أكثر من ٢٠ بروتوكول حتى الآن مع مؤسسات وجهات متعددة.

 

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