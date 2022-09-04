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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميا..بأكثر من 25 ألف صوت..عبدالحليم علام يفوز باكتساح بمقعد نقيب عام المحامين

صدى البلد

أظهرت نتائج فرز أصوات انتخابات المحامين فوز عبدالحليم علام بمقعد نقيب عام المحامين بحصوله على ٢٥٢٧٧ صوتا بينما حصل المنافس له نبيل عبدالسلام على ١٤٦٦٤ صوتا .

ويعقد  مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، مؤتمرا صحفيا، عقب إعلان نتيجة الانتخابات على مقعد النقيب العام مباشرة، بقاعة المجلس بمقر النقابة العامة للمحامين.

وانتهت قبل  قليل عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام خلفا للراحل رجائي عطية .

وعقدت الانتخابات تحت إشراف قضائي وشهدت اقبالا متزايدا وبدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات. 

ويشار إلى أن من أبرز المرشحين عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام علام وعمر هريدى وتشير المؤشرات الأولية إلى تقدم عبدالحليم علام للفوز بمقعد نقيب المحامين .

و شهد ماراثون انتخابات نقيب المحامين اقبالا متزايدا حتى اغلاق باب التصويت فى الخامسة من مساء اليوم.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، غلق باب التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، تمهيدًا لبدء عملية فرز الأصوات.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات على مقعد النقيب العام.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا كثيفًا من المحامين، للإدلاء بأصواتهم داخل مقرات اللجان الانتخابية.

وتجرى الانتخابات في ٣٣٣ لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت ٢٨٩٢٥٢ عضوًا.

وانطلقت فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وأيضا في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك بإشراف قضائي كامل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعلنت من قبل عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات على مقعد النقيب العام.

وأضاف أبو "العزم" أن الانتخابات تسير في كافة اللجان في سهولة وانتظام، مشيرا إلى عدم تلقي اللجنة لأية شكاوي حتى الآن وتولت الهيئة القضائية الأشراف على انتخابات المحامين على مستوى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بناء على طلب مجلس النقابة العامة للمحامين

وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، إن الانتخابات تجرى في ٣٣٣ لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وكل لجنة يتواجد بها ثلاثة مستشارين من الهيئة.

وأكد "أبو العزم" استمرار فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً.

وانطلقت فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وأيضا في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك بإشراف قضائي كامل.

وقال المحامى محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلى،  أن هناك حضورا واهتماما كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى اختيار نقيب المحامين خلفا للراحل رجائي عطية .

وأضاف عثمان خلال مشاركته فى العرس الانتخابى للمحامين ، أن انتخابات المحامين تجرى وسط ترتيبات واستعدادات مكثفة من أجل الخروج بشكل يليق بالمحامين .

وتابع عثمان  أن اليوم تنعقد الجمعية العمومية لاختيار نقيب المحامين لاستكمال كافة المشروعات والملفات  والأعمال التى بدأها الراحل رجائي عطية .

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