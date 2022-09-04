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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي وشوبير أول الحاضرين لعزاء شقيقة محمود الخطيب |فيديو وصور

صدى البلد

تقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لاستقبال العزاء فى الراحلة شقيقته، والمقام بمسجد المشير طنطاوي عقب صلاة المغرب.

وكان في مقدمة الحاضرين للعزاء، الكابتن حسام غالي، والعامري فاروق، وإسلام الشاطر، وعدد كبير من الشخصيات العامة، والإعلاميين الرياضيين، والكابتن أحمد شوبير.

تُوفيت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يوم الجمعة، حسب ما أكد النادي في بيان رسمي.

وجاء البيان كالآتي: "مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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