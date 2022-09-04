ستاد ريمس يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي

تعادل فريق ستاد ريمس مع ضيفه لانس بنتيجة 1-1، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم ستاد ريمس بهدف في الدقيقة 72 عن طريق لاعبه فلوريان بالوجون، ثم تعادل لانس عبر لاعبه لويس أوبيندا بهدف في الدقيقة 82.

وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه الكولومبي ديفير ماتشادو في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد لانس إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري الفرنسي، كما رفع ريمس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في نفس الجولة عن فوز ليل على مضيفه مونبلييه بنتيجة 3-1، ولوريان على مضيفه أجاكسيو بهدف دون رد، وكليرمون على ضيفه تولوز بنتيجة 2-0، فيما تعادل بريست مع ضيفه ستراسبورج بنتيجة 1-1.

