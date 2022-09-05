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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة تصل لـ 27 حصانا .. سكوتر 330 GTS بقدرات قوية |صور

سكوتر 330 GTS
سكوتر 330 GTS

استطاعت الدراجات النارية أن تحتل مكانة كبيرة داخل الاسواق العالمية، وخاصة فئة الـ"سكوتر"، نسبة إلى سهولة التنقل بها، وتكاليف الصيانة المناسبة، إلى جانب التغلب على مشاكل الازدحام المروري، والعثور على اماكن للاصطفاف.

سكوتر 330 GTS الجديد 

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وكشفت شركة Mitt الاسبانية عن احدث اصدارتها في هذا المجال، بعد أن اطلقت سكوتر 330 GTS الجديد، حيث يعتمد على مظهر خارجي انسيابي، وظهر ذلك في الواجهة الامامية، مع مرايات جانبية، وعواكس ضوئية جانبية، مع لمسات خارجية انيقة، ومقصورة داخلية باللون الاسود، شملت المقابض والناحية السفلية.

سكوتر 330 GTS الجديد 

وضم سكوتر 330 GTS مصابيح تعمل بتقنية LED، مع مساحة تخزين مناسبة اسفل المقعد الخاص به، بالاضافة إلى خزان للوقود يتسع إلى 16 لتر، مع مكابح قرصية، وشوكة تلسكوبية في الناحية الامامية، بينما ترتكز على عجلات قياسها 14 بوصة، ومقابض ثنائية تساعد الشخص الجالس بالناحية الخلفية على الاتزان.

سكوتر 330 GTS الجديد 

ويتميز سكوتر 330 GTS بناقل حركة متعدد السرعات اوتوماتيكي، مع محرك من اسطوانة واحدة، سعة 276 سم/مكعب، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 27 حصانا، بينما يصل العزم الاقصى للدوران إلى 23 نيوتن/متر، مع طلاء خارجي يأتي باللون الاسود والابيض غير الناصع.

سكوتر 330 GTS الجديد 

سعر سكوتر 330 GTS الجديد 

 

وكشف شركة Mitt الاسبانية عن اسعار سكوتر 330 GTS الجديد، حيث يقدم بقيمة سعرية قدرها 4 الاف يورو.

سكوتر 330 GTS الجديد 
سكوتر 330 GTS سكوتر 330 GTS سكوتر 330 GTS الجديد الدراجات النارية Mitt

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