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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد موسى يقدم واجب العزاء للخطيب في وفاة شقيقته |صور

صدى البلد

قدم الإعلامي أحمد موسى، واجب العزاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته، حيث حرص على الحضور إلى مسجد المشير طنطاوي لتقديم العزاء.

كما حرص عدد كبير من الشخصيات الرياضية على تقديم واجب العزاء في رحيل شقيقة الخطيب، منهم الإعلامي مجدي عبد الغني، وشريف عبد الفضيل، وعماد متعب لاعب الأهلي السابق، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي.

وتواجد ضمن الحضور لاعبي الأهلي السابقين إبراهيم سعيد وأحمد حسن، وحسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد، والكابتن سيد معوض، وياسر ريان، وأمير عزمي مجاهد، ومحمد فضل، وعدلي القيعي، وشطة نجم الأهلي السابق، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري.

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نجوم الكرة يعزون الخطيب في وفاة شقيقته.. فيديو وصور

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محمود طاهر يقدم العزاء لـ الخطيب في وفاة شقيقته

وتُوفيت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يوم الجمعة، حسب ما أكد النادي في بيان رسمي.

وجاء البيان كالآتي:" مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى مسجد المشير طنطاوى أمير عزمي مجاهد الكابتن محمود الخطيب خالص التعازي شقيقة الكابتن محمود الخطيب

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