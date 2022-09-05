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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2022 ..وظائف متعددة توفرها كليات الحقوق تعرف عليها

كليات الحقوق
كليات الحقوق

تعتبر كليات الحقوق الاكثر بحثا خلال الفترة الحالية بعد اعلان وزارة التعليم العالي بأن كليات الحقوق متاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

كثيرا من أوائل الثانوية العامة يوجهون رغباتهم إلى كلية الحقوق، لشغفهم إلى العمل السياسي وتقلد المناصب السياسية، والعمل بالسلك القانوني والقضائي، حيث لقبت كلية الحقوق بكلية العظماء، حيث تخرج منها رئيس الجمهورية الراحل أبو طالب صوفي ، ورؤساء مجلس الشعب ومنهم الدكتور علي العال رئيس مجلس الشعب السابق ، وعدد من الوزراء التعليم العالي ومنهم الدكتور حسام عيسي، ومن قبلهم سعد باشا زغلول زعيم الأمة، والكثير من المؤثرين في الوطن العربي.

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أفضل الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

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توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الآداب 58% والحقوق تصل لـ 56%

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كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022


تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وطمأنت وزارة التعليم العالي جميع طلاب المرحلة الثالثة والراغبين فى الالتحاق بكلية الحقوق حيث أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الحكومية وإتاحة الكلية أمام طلاب المرحلة الثالثة.

الأماكن الشاغرة بكليات الحقوق في تنسيق المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 222

. حقوق انتساب موجه أسوان
حقوق انتساب موجه مدينة السادات
. حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه سوهاج
حقوق انتساب موجه بنها
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

الوظائف التي يمكن أن يحصل عليها خريج كلية الحقوق :

1-التسجيل في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة.

2-الالتحاق بكلية الشرطة للتخرج كضابط .

3-الإنتساب لدورة المعهد القضائي للتخرج كقاضٍ يمارس مهنة القضاء.

4-العمل في الوزارات وبالأخص وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

5-العمل الاستشاري في القانون الدولي.

6-العمل الاستشاري لصالح القطاعين العام والخاص.

7-العمل لدى شركات القطاع المشترك والخاص في شتى المجالات.

8-التدريس في المدارس الحكومية والخاصة.

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