الرقابة المالية: 1.7 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة يونيو 2022

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 61.7% على أساس سنوى.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يونيو 2022 ،أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.7مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2021.

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط التأمينية المحصلة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 17.4% على أساس سنوى.

5.5 مليار جنيه جنيه أقساط تأمينية



وذكرت هيئة الرقابة المالية أن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال يونيو 2022 بلغت 5.5 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه خلال يونيو 2021 بارتفاع 17.4%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال يونيو 2022، مقابل 2 مليار جنيه خلال يونيو 2021، بزيادو قدره 5.6 %.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 3.3مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقارنة 2.6مليار جنيه خلال يونيو 2021، بزيادة 26.5%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 4.5مليار جنيه خلال يونيو 2022، مقابل 4.2مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو 6%.



وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط تأمينية بقيمة 983مليون جنيه خلال يونيو 2022، مقابل 494 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 99%.



واستحوذتا شركتى مصر لتأمينات الحياة و مصر للتأمين التابعين لمجموعة مصر القابضة للتأمين أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على النسبة الأكبر من سوق التأمين بنحو 30.8% باجمالى أقساط تأمينية محصلة خلال شهر يونيو 2022 حوالى 1.7 مليار جنيه.

وجاءت شركة مصر لتأمينات الحياة فى المركز الاول بنسبة 17.2% ونحو957.7 مليون جنيه أقساط تأمينية.

وجاءت شركة مصر للتأمين فى المركز الثاني بنسبة 13.54% ونحو749 مليون جنيه أقساط تأمينية.







