ترتيب صادم لـ محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

لم يتواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول، في المراكز الأولى من قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

محمد صلاح لم يسجل سوى هدفين فقط مع ليفربول منذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ويتصدر النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، ويأتي خلفه ميتروفيتش مهاجم فريق فولهام في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

بينما يأتي محمد صلاح في المركز الرابع عشر برصيد هدفين فقط.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند "مانشستر سيتي" برصيد 10 أهداف.

2- ألكسندر ميتروفيتش "فولهام" برصيد 6 أهداف.

3- هاري كين "توتنهام" برصيد 5 أهداف.

4- إيفان توني "برينتفورد" برصيد 5 أهداف.

4- رودريجو "ليدز يونايتد" برصيد 4 أهداف.

5- وليفريد زاها "كريستال بالاس" برصيد 4 أهداف.

6- أليكسيس ماك أليستر "برايتون" برصيد 4 أهداف.

7- لويس دياز "ليفربول" برصيد 3 أهداف.

9- جابرييل خيسوس "أرسنال" برصيد 3 أهداف.

10- رحيم سترلينج "تشيلسي" برصيد 3 أهداف.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 22 هدفا بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين.