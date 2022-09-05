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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 10 جنيهات.. وصفة المشاهير للتخلص من التجاعيد

صدى البلد

يمكن اعتبار التجاعيد علامة على النضج، لكن هذا لا يعني أنها مرغوبة، كما أنها ليست لها مخاطر صحية ، بل هي مؤشر على الشيخوخة.

فمع تقدمنا ​​في السن، تضعف بشرتنا، وتنتج كمية أقل من الكولاجين والإيلاستين، وتصبح أقل مقاومة للتلف، لكن الخبر السار هو أنه يمكنك التخلص من التجاعيد لفترة طويلة باستخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يستخدمها المشاهير وفقا لـ India.com.

وفيما يلي قائمة بأفضل علاجات منزلية فعالة يستخدمها المشاهير  للحصول على بشرة خالية من التجاعيد.

7 علاجات طبيعية فعالة للحصول على بشرة خالية من التجاعيد:


بياض البيض: يمكنك استخدام هذا المكون الفعال المضاد للشيخوخة بطريقتين: اخلطي بياض بيضة واحدة مع نصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج أو استخدمي بياض البيض العادي وضعيه على بشرة الوجه والرقبة.

 اتركيه يجف قبل الغسيل. فالبيض غني بفيتامين (أ) و (أ) والبوتاسيوم والبروتين والمغنيسيوم الذي يقلل التجاعيد.


زيت جوز الهند: هذا هو واحد من أكثر العلاجات شعبية وفعالية لمنع التجاعيد المستخدمة منذ أجيال. خذي بعض زيت جوز الهند وقومي بتدليكه جيدًا على وجه نظيف. افعلي هذا كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش واستيقظي ببشرة أكثر شبابًا خالية من التجاعيد ومشرقة كل يوم. حيث يحفز زيت جوز الهند إنتاج الكولاجين ويحافظ على ترطيب البشرة.


قناع الليمون والعسل: امزجي بضع قطرات من عصير الليمون مع العسل وضعي طبقة رقيقة على البشرة لمدة 10 دقائق. ويغسل بالماء العادي ويرطب بالعسل الذي يحافظ على البشرة ناعمة ونضرة ويوازن بين مستويات الأس الهيدروجيني. فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تعمل على تقشير البشرة وتقليل البثور.

 ويعملان معًا على جعل البشرة أكثر نعومة وخالية من التجاعيد.


قناع الموز والزبادي: اخلطي موزة مهروسة مع ملعقة صغيرة من عصير البرتقال والزبادي العادي. ضعي هذا القناع الكريمي على بشرة الوجه والرقبة والصدر واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل الغسيل. هذا المزيج غني بفيتامين A و B و E والبوتاسيوم الذي يحمي البشرة من الشيخوخة وأضرار أشعة الشمس.


عصير الخيار: اصنعي بعض عصير الخيار الطازج وضعيه على بشرة نظيفة من وجهك ورقبتك وظهر يديك وصدرك.

اتركيه يجف بشكل طبيعي قبل شطفه بالماء. فالخيار غني بالمعادن والفيتامينات التي تجعل التجاعيد تختفي في القليل من التطبيقات.


قناع عصير الكركم وقصب السكر: امزجي المكونين بنسب متساوية واخلطيهما حتى لا تكون هناك كتل. ضعي العجينة على الجلد واتركيها لمدة 15-20 دقيقة قبل الغسيل.

 يحمي الكركم الجلد ويبطئ مع قصب السكر من ترهل الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة لتجديد شباب الجلد. استخدمي هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع.


زيت ثمر الورد: يقم الملوك والملكات بهذه الطريقة لمنع التجاعيد. كل ما تحتاجه هو 3-4 قطرات من زيت ثمر الورد وتدليك جيداً على البشرة حتى تمتصه.

 اتركيه بين عشية وضحاها. زيت ثمر الورد غني بفيتامين A و E والأحماض الدهنية التي تخترق الجلد وتمنع التجاعيد.

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