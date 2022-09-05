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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سوق العمل محتاج إيه.. 11 كلية في تنسيق المرحلة الثالثة مطلوبة باستمرار

كليات توفر فرص عمل
كليات توفر فرص عمل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة ، يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والدور الثاني والمتخلفين بالمرحلة الاولي والثانية تسجيل الرغيات في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 والتي سوف تنتهي يوم الأربعاء القادم الساعة السابعة مساء.

وظائف المستقبل 

وظائف المستقبل 

تنسيق المرحلة الثالثة يبحث طلابها الي كليات تكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 ازداد محرك البحث علي أفضل الكليات المتاحة وانسبهم لوظائف المتسقبل خاصة قلة الكليات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

إزاي اكتسب وظيفة في أسرع وقت

عندما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يبدأ في البحث عن فرصة عمل في أسرع وقت ممكن وتوفر الدراسة الجامعية فرص التعلم واكتساب المهارات اللازمة لعالم الأعمال، بجانب أن الطالب يطور من نفسه ويلجأ الي اكتساب مهارة جديدة يطلبها سوق العمل وألا يقتصر علي الدراسة الجامعية فقط .

وظائف المستقبل 

الجامعات المصرية تتجه إلي متطلبات سوق العمل

طرحت العديد من الجامعات المصرية، في إطار استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2022، تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتلبي التوجهات المستقبلية للدولة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تتطلب تخصصات جديدة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الخريجين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتحديث ومواكبة التطورات العلمية.

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تنسيق 2022 ..وظائف متعددة توفرها كليات الحقوق تعرف عليها

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أفضل الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

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توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الآداب 58% والحقوق تصل لـ 56%

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كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022

كليات يطلبها سوق العمل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022

ويستعرض موقع صدي البلد اكثر الكليات والمعاهد طلبا لسوق العمل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 وهي كالاتي :

آداب انتساب موجه 
تربة نوعية فنية
تربية رياضية بنين
تربية رياضية بنات
تربية موسيقية
تربية نوعية موسيقية
حقوق

وظائف المستقبل 

خدمة اجتماعية

معهد فني تمريض

ك.ت. فني صناعى

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

تربية (تعليم ابتدائي)

تربية (طفولة)

لينك مباشر لتسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة من تنسيق الحامعات 2022


وكشفت وزارة التعليم العالي عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة والذي من خلال يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم وهو موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة   في تنسيق الجامعات 2022 تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا .

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