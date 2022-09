كريستوبال تابيا دي فير يفوز بجائزة إيمي للتأليف الموسيقي بعد منافسة هشام نزيه

فاز المؤلف الموسيقي كريستوبال تابيا دي فير بجائزة إيمي في التأليف الموسيقى، في حفل توزيع جوائز Emmys، عن موسيقى مسلسل The White Lotus، بعد منافسة مع الموسيقار المصري هشام نزيه عن موسيقى مسلسل Moon Knight.

و فاز مسلسل Moon Knight بجائزة الإيمي Outstanding Sound Editing، والمسلسل وهو من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي.

يذكر أن حرص الفنان هشام نزيه، على نشر صور له أثناء حضوره حفلا خاصا للمرشحين لجائزة الإيمي ٢٠٢٢.

وكتب هشام نزيه، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: Thank you Emmys / Television Academy for holding this fun reception for the Music Nominees, it was a blast meeting all these amazing people".