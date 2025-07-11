توتنهام يعلن ضم صفقة إفريقية قوية

أعلن نادي توتنهام، ضم النجم الغاني محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال توتنهام في بيان: “يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع محمد قدوس من وست هام يونايتد، بشرط الحصول على تصريح العمل، حيث ووافق الدولي الغاني على عقد طويل الأمد وسيرتدي القميص رقم 20”.

وكان قدوس انضم إلى وست هام يونايتد في أغسطس 2023، ، وشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الشهر التالي كبديل قبل أن يسجل هدفين في أول ظهور له مع الفريق الأول، والذي جاء في الدوري الأوروبي.

تجربة ناجحة لقدوس مع وست هام

ورُشِّح محمد قدوس لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر، وقدم موسمًا أول رائعًا في كرة القدم الإنجليزية، مسجلاً 14 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة، وفي ذلك الموسم، نال أيضًا جائزة هدف الموسم مع وست هام بهدفه الفردي الرائع ضد فرايبورج في الدوري الأوروبي 2023/24، وهو هدف رُشِّح أيضًا لجائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024.

واٌختير قدوس كأفضل لاعب كرة قدم في غانا في العامين الماضيين، وشارك في 80 مباراة في جميع المسابقات على مدار عامين في ملعب لندن، وسجل 19 هدفًا.