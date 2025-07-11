فيريرا يطلب تطوير المرافق.. الزمالك يتحرك لبناء بيئة احترافية قبل انطلاق الموسم

وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، مجموعة من الملاحظات الفنية والإدارية لإدارة النادي، تتعلق بتحسين بيئة العمل داخل الفريق، في إطار التحضيرات الجادة للموسم الكروي الجديد.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن فيريرا عبر عن تحفظه تجاه بعض المرافق الحيوية داخل النادي، أبرزها ملاعب التدريب، غرف الملابس، وقاعات الاجتماعات الفنية، مشددًا على أن تطوير هذه المرافق يمثل ضرورة أساسية لتنفيذ خطته الفنية بكفاءة.

وطالب المدرب البلجيكي بإجراء تحسينات عاجلة لضمان تهيئة مناخ تدريبي احترافي يسهم في رفع مستوى اللاعبين وتحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد.

من جانبها، أبدت إدارة نادي الزمالك تجاوبًا سريعًا مع مطالب المدير الفني، وأكدت بدء دراسة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطوير تلك المرافق، في إطار بناء منظومة احترافية تواكب تطلعات النادي على المستويين المحلي والقاري.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق استعداداته بخوض مواجهة تحضيرية اليوم أمام فريق أورانج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الكلية الحربية، ضمن سلسلة المباريات الودية التي تسبق المرحلة النهائية من الإعداد