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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شميهال وشولتز يناقشان إمكانية تسليم دبابات ألمانية إلى أوكرانيا

صدى البلد

 بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال مع المستشار الألماني أولاف شولتز إمكانية تسليم ألمانيا لأوكرانيا مجموعة جديدة من المركبات الألمانية المدرعة الثقيلة ، بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية.

وقال شميهال عن لقائه مع شولتز في العاصمة الألمانية برلين "لدينا رؤية مشتركة بشأن الحاجة إلى زيادة إمدادات المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، وبحثنا زيادة الإمدادات من أنواع الأسلحة الثقيلة التي تم تسليمها بالفعل أو سيتم تسليمها في المستقبل القريب"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين نقلا عن الحكومة الأوكرانية .

كما ناقش الجانبان إمكانية تسليم أسلحة جديدة لأوكرانيا خاصة الدبابات الألمانية.
 

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